Руководители госорганов продолжают приемы граждан в регионах Беларуси

Сегодня в Минске на вопросы белорусов ответит министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык. 27 февраля в Чечерском райисполкоме с гражданами встретится министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, а в Зельвенском - министр финансов Максим Ермолович.