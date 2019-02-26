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Руководители госорганов продолжают приемы граждан в регионах Беларуси

Сегодня в Минске на вопросы белорусов ответит министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык. 27 февраля в Чечерском райисполкоме с гражданами встретится министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, а в Зельвенском - министр финансов Максим Ермолович.

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