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Руководители госорганов продолжают приемы граждан в регионах Беларуси

Сегодня в Чечерском райисполкоме прием пройдет у министра лесного хозяйства Виталия Дрожжи. В Зельвенском райисполкоме с гражданами встретится министр финансов Максим Ермолович, а в Гродненском центре стандартизации, метрологии и сертификации - председатель Госкомитета по стандартизации Валентин Татарицкий. В Мозырском райисполкоме прием пройдет у министра спорта и туризма Сергея Ковальчука.

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