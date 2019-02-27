Руководители госорганов продолжают приемы граждан в регионах Беларуси

Сегодня в Чечерском райисполкоме прием пройдет у министра лесного хозяйства Виталия Дрожжи. В Зельвенском райисполкоме с гражданами встретится министр финансов Максим Ермолович, а в Гродненском центре стандартизации, метрологии и сертификации - председатель Госкомитета по стандартизации Валентин Татарицкий. В Мозырском райисполкоме прием пройдет у министра спорта и туризма Сергея Ковальчука.