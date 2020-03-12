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Руководители госорганов продолжают приемы граждан в регионах Беларуси

Сегодня пройдет встреча министра иностранных дел Владимира Макея с гражданами в Столбцовском райисполкоме. 17 марта в Ивацевичском райисполкоме встречу проведет министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, а министр обороны Виктор Хренин - в Гомельском райисполкоме 19 марта. У министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко встреча с гражданами запланирована в Могилевском райисполкоме 20 марта. Встречи пройдут до конца этого месяца.

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