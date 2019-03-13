Руководители госорганов продолжают приемы граждан в регионах Беларуси

Сегодня прием пройдет у министра труда и социальной защиты в Ивьевском райисполкоме и министра финансов в Зельвенском райисполкоме. На завтра запланирована встреча с гражданами министра обороны Андрея Равкова в Осиповичском райисполкоме. 15 марта Роман Головченко - председатель Государственного военно-промышленного комитета в "Конструкторском бюро "Дисплей" (Витебск). Встречи также пройдут 20 и 22 марта.