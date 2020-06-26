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Руководители госорганов продолжают приемы граждан в Совете министров

Сегодня на вопросы ответит глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей. Начало встречис10утра и только по предварительной записи.

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