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Руководители госорганов продолжают приемы граждан в Совете Министров

В Беларуси руководители госорганов продолжают приемы граждан и представителей юрлиц в Совете Министров. Сегодня на вопросы белорусов ответит министр информации Александр Карлюкевич. Личный прием проводится по предварительной записи.

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