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Руководители госорганов продолжают проводить приемы граждан в регионах Беларуси

Руководители госорганов продолжают проводить приемы граждан в регионах. Сегодня министр антимонопольного регулирования и торговлиВладимир Колтович примет граждан в Ляховичском райисполкоме.


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