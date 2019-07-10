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Руководители госорганов проведут приемы в регионах в июле

Сегодня в Житковичском райисполкоме с гражданами встретится председатель Госкомитета по имуществу Андрей Гаев. На 11 июля запланирована встреча с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Ващенко в Шкловском райисполкоме, в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды с гражданами пообщается министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, министр юстиции Олег Слижевский проведет прием в Свислочском райисполкоме. 1 июля встреча пройдет с министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем в Кировском райисполкоме.

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