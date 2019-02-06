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Руководители госорганов проведут в феврале приемы граждан в регионах Беларуси

Сегодня в Червенский райисполком отправится министр здравоохранения Валерий Малашко. Глава Госкомитета по науке и технологиям Александр Шумилин встретится с гражданами в Витебском облисполкоме в пятницу. 13 февраля прием пройдет у председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо в Вороновском райисполкоме. На 14 февраля запланирована встреча с гражданами уполномоченного по делам религий и национальностей Леонида Гуляко в Клецком райисполкоме.

Сегодня с гражданами встретится вице-премьер Владимир Кухарев, 8 февраля - глава Госкомитета по стандартизации Валентин Татарицкий, 13 февраля - министр промышленности Павел Утюпин. На 15 февраля запланирован прием граждан у министра культуры Юрия Бондаря. Личные приемы проводятся с 10 утра и только по предварительной записи.

О приемах граждан в регионах Беларуси следите на нашем сайте.

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