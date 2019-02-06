Руководители госорганов проведут в феврале приемы граждан в регионах Беларуси

Сегодня в Червенский райисполком отправится министр здравоохранения Валерий Малашко. Глава Госкомитета по науке и технологиям Александр Шумилин встретится с гражданами в Витебском облисполкоме в пятницу. 13 февраля прием пройдет у председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо в Вороновском райисполкоме. На 14 февраля запланирована встреча с гражданами уполномоченного по делам религий и национальностей Леонида Гуляко в Клецком райисполкоме.