3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Руководители госорганов проведут в июле приемы граждан в регионах
Сегодня министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко проведет прием граждан в Круглянском райисполкоме. Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо - в Гомельском горисполкоме 17 июля. На 24 июля запланирована встреча с гражданами министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича в Жлобинском райисполкоме, министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка - в Сморгонском райисполкоме и министра юстиции Олега Слижевского - в Малоритском райисполкоме.
Сегодня председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков посетит Ружанский район. С 11 до 12 часов он проведет прием граждан и прямую телефонную линию. Также состоятся встречи с представителями сельского Совета депутатов и с работниками предприятия "Ружаны-Агро".
В Бобруйском горисполкоме председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец проведет выездной прием граждан и прямую телефонную линию. Звонки будут приниматься с 10:30 до 11:30 по телефону.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов