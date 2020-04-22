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Руководители госорганов проводят личные приемы граждан в Совете Министров

Сегодня на вопросы ответит министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. 24 апреля запланирована встреча с министром труда и социальной защиты Ириной Костевич. 29-го на вопросы ответит министр образования Игорь Карпенко. Приемы пройдут до конца апреля. Начало встреч - с 10 утра и только по предварительной записи.

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