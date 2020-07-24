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Руководители госорганов проводят приемы граждан в регионах

Сегодня министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович примет граждан в Жлобинском райисполкоме, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык - в Сморгонском райисполкоме, а министр юстиции Олег Слижевский - в Малоритском райисполкоме. 31 июля с гражданами встретится министр связи и информатизации Константин Шульган в Белыничском райисполкоме.

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