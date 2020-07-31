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Руководители госорганов проводят приемы граждан в регионах

Сегодня в Белыничском райисполкоме с белорусами встретится министр связи и информатизации Константин Шульган.

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