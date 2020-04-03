Руководители госорганов в апреле проведут личные приемы граждан в Совете Министров

Сегодня на вопросы ответит Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо, 8 апреля прием состоится у министра лесного хозяйства Виталия Дрожжи. 10-го запланирована встреча с министром обороны Виктором Хрениным. Приемы пройдут до конца апреля. Начало встреч с 10 утра и только по предварительной записи.