ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Руководители госорганов в апреле проведут личные приемы граждан в Совете Министров

Сегодня на вопросы ответит Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо, 8 апреля прием состоится у министра лесного хозяйства Виталия Дрожжи. 10-го запланирована встреча с министром обороны Виктором Хрениным. Приемы пройдут до конца апреля. Начало встреч с 10 утра и только по предварительной записи.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все