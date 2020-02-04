Руководители госорганов завтра начнут прием граждан в Совмине

5 февраля на вопросы ответит заместитель премьер-министра Владимир Дворник, 7 февраля прием состоится у председателя Госкомитета по имуществу Андрея Гаева. 12 февраля запланирована встреча с министром юстиции Олегом Слижевским. Приемы будут проходить весь февраль. Начало встреч - 10 утра и только по предварительной записи.