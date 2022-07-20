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Руководители коммунальных предприятий Минска оценили технологии переработки растительных отходов

Свой сенокос и в столице. И поэтому актуальным остается вопрос утилизации скошенной вдоль тротуаров и дорог травы, а также листьев и веток. Новая станция по компостированию отходов в Минске загружена на 100 %. Преимущество безотходного производства оценили участники выездного семинара - руководители коммунальных предприятий Минска. Они ознакомились с инновационной технологией переработки. В планах экопроизводства за год переработать 70 тысяч тонн растительных отходов. Их затем добавляют в грунт, который используют во время озеленения столицы.

Есть дробилка по измельчению веток, принимаем еще щепу. Соответственно тоже самое дробилка перерабатывает ветки в щепу. Щепа смешивается с растительными остатками, складываются бурты. В течение 4 месяцев до полугода это дело перегнивает. После этого получается компост. В этом грохоте отсортировывается уже готовая продукция.
Сергей Гедроить, начальник участка по производству грунта и компоста УП "Минскзеленстрой"
Мы находимся на участке, где компостируется листва, трава. Наша задача, чтобы у нас было ноль захоронений. Соответственно, чтобы вся листва, трава сюда попадала, здесь перерабатывалась. Потом это будет высокого качества растительный грунт, который будет использоваться для озеленения нашего города.
Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома

Участники семинара ознакомились также и с работой питомника "Бровка". Здесь на площади 80 гектаров выращивают рулонные газоны и более 420 видов деревьев и кустов. Используют их также для озеленения города.

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