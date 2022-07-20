Руководители коммунальных предприятий Минска оценили технологии переработки растительных отходов

Мы находимся на участке, где компостируется листва, трава. Наша задача, чтобы у нас было ноль захоронений. Соответственно, чтобы вся листва, трава сюда попадала, здесь перерабатывалась. Потом это будет высокого качества растительный грунт, который будет использоваться для озеленения нашего города.

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома