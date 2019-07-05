Руководители министерств в июле проведут приемы граждан, их представителей и представителей юрлиц в Совете Министров. Сегодня с белорусами встретится министр финансов Максим Ермолович. В среду, 10 июля, - министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. 12 июля на вопросы граждан ответит министр образования Игорь Карпенко. 17 июля - министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. А 19 июля - министр промышленности Павел Утюпин. Встречи также запланированы на 24, 26 и 31 июля. Добавим, личный прием проводится по предварительной записи.