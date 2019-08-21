3.75 BYN
Руководители облисполкомов продолжают выездные приемы граждан
Внимательно выслушать, разобраться и принять решение. Руководители облисполкомов продолжают выездные приемы граждан. Cегодня в центре внимания губернатора Минской области Анатолия Исаченко вопросы жителей города Крупки. Это своевременная выплата зарплат, а также благоустройство дворовых территорий. Обратился к губернатору и предприниматель из Крупок Фарук Самир. Выходец из Ливана живет в райцентре уже 15 лет. За последние полтора года он не может ввести в эксплуатацию новое кафе - здание вышло за границы земельного участка. Были проблемы с санитарными и пожарными службами. При этом само кафе - это новые рабочие места и разнообразная кухня. Анатолий Исаченко принял решение найти законные способы поддержать инициативы предпринимателя.
Благоустройство микрорайонов, ремонт местной больницы и решение земельных споров. Это топ вопросов, которые сегодня были озвучены в Рогачеве. Там прием граждан и прямую линию провел губернатор Гомельской области Геннадий Соловей. Прозвучали и предложения. Среди них создать дом-музей имени Владимира Короткевича, биография которого была связана с Рогачевом. Некоторые вопросы председатель облисполкома рассмотрел с выездом на место. По всем обращениям даны разъяснения, каждое взято на контроль.