Внимательно выслушать, разобраться и принять решение. Руководители облисполкомов продолжают выездные приемы граждан. Cегодня в центре внимания губернатора Минской области Анатолия Исаченко вопросы жителей города Крупки. Это своевременная выплата зарплат, а также благоустройство дворовых территорий. Обратился к губернатору и предприниматель из Крупок Фарук Самир. Выходец из Ливана живет в райцентре уже 15 лет. За последние полтора года он не может ввести в эксплуатацию новое кафе - здание вышло за границы земельного участка. Были проблемы с санитарными и пожарными службами. При этом само кафе - это новые рабочие места и разнообразная кухня. Анатолий Исаченко принял решение найти законные способы поддержать инициативы предпринимателя.



