Капитальный ремонт, замена лифтов, озеленение улиц. Представители ЖКХ Минска рассказали о планах на год

Капитальный ремонт, замена лифтов, озеленение улиц, а также обновленный внешний вид парков отдыха. Руководители организаций жилищно-коммунального хозяйства Минска рассказали о планах на этот год. Капитально отремонтируют в столице 965 000 квадратных метров жилья. А про особенности и сроки выполнения работ информировать будут в популярных мессенджерах, в том числе и через "Вайбер".