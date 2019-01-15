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Капитальный ремонт, замена лифтов, озеленение улиц. Представители ЖКХ Минска рассказали о планах на год
Капитальный ремонт, замена лифтов, озеленение улиц, а также обновленный внешний вид парков отдыха. Руководители организаций жилищно-коммунального хозяйства Минска рассказали о планах на этот год. Капитально отремонтируют в столице 965 000 квадратных метров жилья. А про особенности и сроки выполнения работ информировать будут в популярных мессенджерах, в том числе и через "Вайбер".
В столице в этом году высадят более 10 миллионов цветов, акцент на озеленении не только в центре города, но и в спальных микрорайонах. Также планируется реконструкция парков имени Уго Чавеса и Павлова. Свой внешний вид начнет менять и парк Горького.
А уже весной столицу украсят специальные цветочные композиции, посвященные ІІ Европейским играм.
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