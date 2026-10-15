Руководство ВФСО "Динамо" находится с визитом в Минске

Краткий пересказ от ИИ

В рамках трехдневного визита в Беларусь руководства Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" в крипте Всехсвятского храма была заложена капсула с землей с мест захоронения воинов, отдавших свою жизнь за Родину, и известных спортсменов-динамовцев.

Это частицы земли с дислокации 132-го конвойного батальона НКВД, где была обнаружена надпись "Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина", с места, где проходили бои батальона Владимира, и с захоронения великого спортсмена-динамовца Льва Яшина.

Анатолий Гулевский, председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо": "Сегодня мы, динамовцы, никому не отдадим умы и сердца наших детей. Мы их воспитаем сами в том духе, в котором нас учили наши предки. Наши дети будут воспитаны в традиционном духе "Динамо": в духе почитания Отечества, в духе возвышения спорта, завоевывания рекордов на благо наших стран".

Дмитрий Балаба, председатель Центрального совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо": "Мы помним свою историческую принадлежность. Мы помним тех людей, которые не щадили жизни ради своей Родины. И сегодня мы выполняем эти заветы. Это очень символично, что сегодня рядом с нами молодые ребята-динамовцы. Память об этом мероприятии сохранится на всю оставшуюся жизнь".

В рамках визита достигнуты совместные договоренности о развитии движения "Юный динамовец", проведении межгосударственных динамовских мероприятий.