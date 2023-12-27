Руководство Белтелерадиокомпании навестило Улуковскую спецшколу-интернат с подарками и новогодним настроением

Сергей Гусаченко, первый зампредседателя Белтелерадиокомпании:

Конечно, с особым чувством приезжаем сюда каждый декабрь, много лет подряд, традиция неизменна. Мы общаемся с преподавателями, видим в классах знакомые лица. Наблюдаем за тем, как дети растут и развиваются, как они навыки свои совершенствуют, у кого лучше, у кого-то чуть хуже, но хочется верить, что все ребята справятся с теми трудностями, которые выпали на их судьбу. И надеемся, в том числе им поможет вот эта прекрасная новогодняя атмосфера радости, добра, долгожданных новогодних подарков.