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Руководство Белтелерадиокомпании навестило Улуковскую спецшколу-интернат с подарками и новогодним настроением
В Беларуси проходит самая добрая благотворительная акция "Наши дети", которая стала настоящим брендом, ведь это именно наша белорусская традиция - помогать друг другу.
Главный медиахолдинг страны пополнил копилку добрых дел в рамках акции "Наши дети". Руководство Белтелерадиокомпании навестило Улуковскую спецшколу-интернат с подарками и новогодним настроением.
В подшефном учреждении проходят обучение 143 воспитанника, большая часть из них - сироты. Для особенных детей приезд гостей - большая радость. Неделями они учили роли, репетировали праздничную программу, с помощью педагогов мастерили игрушки, елки, готовили фотозоны.
Сергей Гусаченко, первый зампредседателя Белтелерадиокомпании:
Конечно, с особым чувством приезжаем сюда каждый декабрь, много лет подряд, традиция неизменна. Мы общаемся с преподавателями, видим в классах знакомые лица. Наблюдаем за тем, как дети растут и развиваются, как они навыки свои совершенствуют, у кого лучше, у кого-то чуть хуже, но хочется верить, что все ребята справятся с теми трудностями, которые выпали на их судьбу. И надеемся, в том числе им поможет вот эта прекрасная новогодняя атмосфера радости, добра, долгожданных новогодних подарков.
Белтелерадиокомпания - не только душевно освещает самый трогательный новогодний марафон, но еще и сама активно присоединилась к поздравлениям. Без сладкого сувенира не остался ни один ребенок, а общим подарком стала бытовая кухонная техника и многофункциональная сенсорная система, чтобы сделать учебный процесс более легким и увлекательным.
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