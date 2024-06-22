Руководство Госсекретариата Совбеза и главы силовых ведомств возложили цветы к монументу Победы в Минске

Сегодня руководство Государственного секретариата Совета безопасности и главы ведомств силового блока приняли участие в торжественном возложении цветов и венков у монумента Победы в Минске, сообщает БЕЛТА.



Цветы возложили руководство и представители Генпрокуратуры, Минобороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, МВД, Комитета госбезопасности, Следственного комитета, Государственного пограничного и таможенного комитетов и других.



В Беларуси сегодня отмечают скорбную дату - День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В стране вспоминают тех, кто ценой своей жизни выполнил долг по защите Родины, всех погибших от рук фашистов и умерших в тылу от голода и лишений.



Фото: Максима Гучека



