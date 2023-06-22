Руководство и сотрудники НОК возложили цветы к мемориальному комплексу "Масюковщина"

Спортивная общественность Беларуси всегда высоко ценила вклад нашего народа в победу над фашизмом. Руководство и сотрудники Национального олимпийского комитета сегодня почтили память погибших в годы оккупации, возложили цветы к мемориальному комплексу "Масюковщина", на месте которого в годы Великой Отечественной войны было убито 80 тысяч солдат и офицеров, попавших в плен, а также мирных жителей, согнанных в лагерь из Минска и окрестных деревень.

