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Руководство и сотрудники НОК возложили цветы к мемориальному комплексу "Масюковщина"

Спортивная общественность Беларуси всегда высоко ценила вклад нашего народа в победу над фашизмом. Руководство и сотрудники Национального олимпийского комитета сегодня почтили память погибших в годы оккупации, возложили цветы к мемориальному комплексу "Масюковщина", на месте которого в годы Великой Отечественной войны было убито 80 тысяч солдат и офицеров, попавших в плен, а также мирных жителей, согнанных в лагерь из Минска и окрестных деревень.

Национальный олимпийский комитет постоянно проводит тематические акции. Не стал исключением и марафон культурно-спортивного фестиваля "Вытокі. Шлях да Алімпу", который подхватит завтра город Глубокое, запланированы и памятные мероприятия.

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