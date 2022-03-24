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Руководство УВД вручило лучшим молодым сотрудникам благодарности за самоотверженную службу

Благодарности за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, проявленную инициативу и дисциплинированность - лучшим молодым сотрудникам от руководства милиции Минской области. Родителям, в свою очередь, признательность за достойное воспитание. В знаковом месте для каждого белоруса - Храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, погибших во время спасения Отечества, прошел этот торжественный прием.

Выступил перед гостями настоятель храма-памятника. Протоиерей Федор Повный еще раз подчеркнул важность семейных ценностей в жизни людей и наставничества для формирования духовно богатой личности.

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