Руководство УВД вручило лучшим молодым сотрудникам благодарности за самоотверженную службу

Благодарности за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, проявленную инициативу и дисциплинированность - лучшим молодым сотрудникам от руководства милиции Минской области. Родителям, в свою очередь, признательность за достойное воспитание. В знаковом месте для каждого белоруса - Храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, погибших во время спасения Отечества, прошел этот торжественный прием.