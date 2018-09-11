Руководящие должности в Беларуси сегодня занимают около 180 000 женщин. Это 44 %. Они управляют предприятиями, комитетами и даже целыми районами. При этом делают это довольно успешно. Кто они - железные леди или хрупкие женщины с сильным характером?

Анна Ковалева отправилась за ответами в самую женскую область страны. Вероника Байкова в должности председателя Лоевского райисполкома уже год. Признается, авторитет завоевала со временем, ведь в подчинении есть и мужчины, и только поступками и решениями. Теперь он работает на нее. А она ставит задачи и в первую очередь перед собой. Поэтому спрос со всех одинаковый.

У председателя акцент - на социальное развитие. В районе - 12 000 человек. Подход к каждому найти невозможно, но помогать старается тому, кто больше других в этом нуждается. Сергей Кравченко после травмы позвоночника оказался в инвалидном кресле. Поэтому пришлось решать и еще одну проблему - отсутствие подъемника в доме. Звонок на горячую линию в райисполком изменил ситуацию.

От проблем отдельных людей к проблемам всего района. Женская хозяйственность, умноженная на мужской характер, позволили сделать многое. Город прирос в жилфонде, в том числе и детскими домами семейного типа. Появились новые дороги и новые черты в облике райцентра.

Давно стоял вопрос о ремонте местной поликлиники. Пациентам с переломами приходилось подниматься по лестнице, чтобы попасть на рентген и осмотр хирурга. С новым руководителем района проблема пятилетней давности решилась. А еще новая медтехника: рентген и стоматологическое оборудование.

В Гомельской области это самый женский район. Все ключевые должности в райисполкоме занимают представительницы слабого пола. Коллектив женский на 85 %. Хрупкие руки руководят не только отделами и комитетами, но и агропромышленными комплексами.

Валентина Кравченко в шпильках умело взбирается по ступенькам трактора. В подчинении у нее -129 человек. Половина - мужчины. Директором совхоза "Заря" стала два года назад. До ее прихода хозяйство было проблемным. Сегодня - в лидерах района.