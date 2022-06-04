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Румак: Необходимо защищать межконфессиональный мир Беларуси от попыток раскола

Румак: Необходимо защищать межконфессиональный мир Беларуси от попыток раскола

Необходимо защищать межконфессиональный мир Беларуси от попыток раскола. Такое мнение высказал уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак в программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1".

"Мы очень дорожим межконфессиональным миром и согласием в нашей стране. Нам действительно необходимо защищать, потому что предпринимается много попыток, чтобы внести расколы в религиозное согласие", - отметил Румак. Уполномоченный по делам религий и национальностей рассказал, что в истории есть много примеров, когда именно религиозный фактор становился причиной распада государства. "Вы помните Югославию. Да и недавно пример в Африке, когда Судан разделился на Южный и Северный, - заметил он. - Поэтому очень много попыток предпринимается за пределами нашей страны. Иногда кажется, что это тонкие уколы, но на самом деле они пытаются сделать расщелины в этом согласии, чтобы внести какие-то противоречия между концессиями".

Александр Румак поделился наблюдениями, что иногда используются несущественные, казалось бы, факторы для того, чтобы подчеркнуть где-то разногласия между Белорусской православной церковью и Римско-католической церковью в Беларуси. Хотя на самом деле ведущие концессии в нашей стране уже очень много веков мирно сосуществуют. Румак отметил, что между ними есть хорошие взаимоотношения, в том числе на уровне руководителей концессий - митрополита Вениамина и митрополита Иосифа Станевского.

Полное интервью смотрите здесь.

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