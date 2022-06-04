Румак: Необходимо защищать межконфессиональный мир Беларуси от попыток раскола

"Мы очень дорожим межконфессиональным миром и согласием в нашей стране. Нам действительно необходимо защищать, потому что предпринимается много попыток, чтобы внести расколы в религиозное согласие", - отметил Румак. Уполномоченный по делам религий и национальностей рассказал, что в истории есть много примеров, когда именно религиозный фактор становился причиной распада государства. "Вы помните Югославию. Да и недавно пример в Африке, когда Судан разделился на Южный и Северный, - заметил он. - Поэтому очень много попыток предпринимается за пределами нашей страны. Иногда кажется, что это тонкие уколы, но на самом деле они пытаются сделать расщелины в этом согласии, чтобы внести какие-то противоречия между концессиями".