Румак: Решения о запрете культурного наследия той или иной страны принимают слабые люди

Белорусы всегда рады поделиться своим культурным наследием. Об этом заявил уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак в программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1".

"Когда принимается решение о запрете культурного наследия русского народа или же в отношении другого народа, это говорит о слабости тех, кто принимает такие решения. Нельзя отождествлять оценку, если кому-то не нравится политика политических деятелей, государственных деятелей той или иной страны, и культурное наследие. Это очень низко, я считаю, - отметил Александр Румак. - Поэтому произведения русских классиков, литературы и искусства признаны в мире. Я думаю, ими будут продолжать восхищаться, несмотря ни на какие-то запреты".

"А белорусы всегда рады поделиться своим культурным наследием, - заявил уполномоченный по делам религий и национальностей. - Мы знаем, что у нас очень много есть того, что мы с радостью представляем и другим людям, которые приезжают в нашу страну".