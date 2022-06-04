Румак: Результат получается именно при соработничестве госучреждений здравоохранения, соцобслуживания и религиозных организаций

Конфессии отвечают на предложение государства участвовать в социальной работе. Об этом рассказал уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак в программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1".

"Придя на должность, я сразу сказал о том, что я продолжу социальное служение, потому что на должности замминистра труда и соцзащиты я курировал вопросы социальной поддержки людей с инвалидностью, многодетных семей, - рассказал Румак. - Также работая в должности заместителя министра, я очень часто обращался к религиозным организациям с предложением более активно участвовать в решении социальных проблем в обществе".

Духовная поддержка



Александр Румак объяснил это тем, что социальная поддержка населения - это не только обязанность государства. Государство много делает для тех людей, которые по состоянию здоровья, по возрасту своему не могут себя обеспечить. Система социальной поддержки очень широкая, но в ней есть такой компонент, как духовная поддержка.

"Помощь человеку словом иногда весомее материальной поддержки. И здесь, конечно, участие религиозных организаций очень важно", - отметил уполномоченный по делам религий и национальностей.

Он также рассказал, что на межконфессиональном совете всегда говорит представителям концессий: "Давайте вместе с государством решать те проблемы, которые принес нам современный уровень развития".

Соработничество



Говорят о проблемах, Александр Румак отметил, что недавно был рассмотрен вопрос помощи зависимым людям. Конфессии отвечают на предложение государства участвовать в этой работе.

"Есть очень красивое, доброе слово в православной церкви - "соработничество". Именно когда есть соработничество государственных учреждений, здравоохранения, организации соцобслуживания и религиозных организаций, тогда и получается у нас хороший результат", - отметил уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси Александр Румак.