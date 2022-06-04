Румак: У государства нет различий по отношению к религиозным организациям

У государства нет различий по отношению к религиозным организациям. Об этом заявил уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак в программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1".

Александр Румакрассказал, что имеется ряд льгот для организации независимо от конфессии: льготное земельное налогообложения, понижающий коэффициент при аренде помещения. Когда организация не имеет своего культового здания и вынуждена арендовать, то для всех религиозных организаций независимо от конфессиональной принадлежности коэффициент единый - 0,1.

"Все религиозные организации получают участки для строительства своих культовых зданий. Они подают заявки. Государство стремится подчеркнуть на практике, на деле, что различий нет у государства по отношению к религиозным организациям", - отметил уполномоченный по делам религий и национальностей.