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Румак: В социальной поддержке есть важный компонент духовной
Межконфессиональные и межэтнические отношения Беларуси всегда строились на понятиях мира и согласия.
Для их поддержания государство делает немало усилий и ждет инициативы, прежде всего от лиц заинтересованных: лидеров общественных культурно-национальных объединений и простых верующих. Работать ради общего блага в православном словаре называют "соработничество". Красивый термин на деле реализует и уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси Александр Румак. Социальному служению его научил предыдущий пост замминистра труда и социальной защиты. О тонкостях миссии рассуждал в программе "Вопрос номер один".
Еще одна духовная опора - православие. На этой религии в нашей стране основаны важнейшие институты. Полную версию интервью с уполномоченным по делам религий и национальностей смотрите на официальном YouTube-канале Агентства теленовостей.
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