Руммо: Белорусскому народу важно, чтобы государство развивалось стабильно и выполнялись все гарантии

Глава государства при первой встрече нас нацеливал на то, что мы должны сделать такую Конституцию, которая обеспечит развитие и будущее даже не нам, хотя нам еще жить и жить, а нашим детям и нашим внукам, и, когда мы будем разрабатывать те или иные положения будущей Конституции, прежде всего должны думать о своих детях и внуках

Олег Руммо, директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, член Совета Республики Национального собрания Беларуси