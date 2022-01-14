3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Руммо: Белорусскому народу важно, чтобы государство развивалось стабильно и выполнялись все гарантии
Белорусскому народу важно, чтобы государство развивалось стабильно и выполнялись все гарантии.
Таким мнением с журналистами поделился член Совета Республики Олег Руммо. Диалоговая площадка по изменениям и дополнениям Конституции прошла в Белорусском государственном медуниверситете. Открытый микрофон собрал сенаторов, студентов, преподавателей и руководство медицинского вуза. Как отметил директор Научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, людей прежде всего волнует будущее образования, здравоохранения и сохранение социальных гарантий.
Глава государства при первой встрече нас нацеливал на то, что мы должны сделать такую Конституцию, которая обеспечит развитие и будущее даже не нам, хотя нам еще жить и жить, а нашим детям и нашим внукам, и, когда мы будем разрабатывать те или иные положения будущей Конституции, прежде всего должны думать о своих детях и внуках
Диалоговые площадки проходят по всей стране. Каждый белорус может высказать свои предложения по изменениям и дополнением Основного закона страны. Рассмотрят все идеи.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все