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Руммо: Белорусскому народу важно, чтобы государство развивалось стабильно и выполнялись все гарантии

Белорусскому народу важно, чтобы государство развивалось стабильно и выполнялись все гарантии.

Таким мнением с журналистами поделился член Совета Республики Олег Руммо. Диалоговая площадка по изменениям и дополнениям Конституции прошла в Белорусском государственном медуниверситете. Открытый микрофон собрал сенаторов, студентов, преподавателей и руководство медицинского вуза. Как отметил директор Научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, людей прежде всего волнует будущее образования, здравоохранения и сохранение социальных гарантий.

Глава государства при первой встрече нас нацеливал на то, что мы должны сделать такую Конституцию, которая обеспечит развитие и будущее даже не нам, хотя нам еще жить и жить, а нашим детям и нашим внукам, и, когда мы будем разрабатывать те или иные положения будущей Конституции, прежде всего должны думать о своих детях и внуках
Олег Руммо, директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, член Совета Республики Национального собрания Беларуси

Диалоговые площадки проходят по всей стране. Каждый белорус может высказать свои предложения по изменениям и дополнением Основного закона страны. Рассмотрят все идеи.

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