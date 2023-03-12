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Румыния не скрывает своих притязаний на молдавскую землю. Как это может произойти?
Терроризм становится повседневным инструментом внешней политики коллективного Запада. Агония однополярного мира сопровождается стремительным ростом гибридного противостояния. Турция, Иран, Россия, Беларусь - список атакованных стран и регионов постоянно увеличивается. Спецслужбы Приднестровья предотвратили покушение на президента республики. Исполнитель был подготовлен Службой безопасности Украины.
Ведомство реализует всю грязную работу по дестабилизации обстановки в регионе с 2014 года. Западные ястребы геополитики не намерены уступать доминирующее положение. Украинский языковой кейс пытаются реализовать в Молдове. Через руководство страны с нарушением Конституции провели изменение государственного языка на румынский. В мотивах компрадорского правительства Молдовы разбирался Андрей Сыч в рубрике "Скриншот".
Экономический коллапс, инфляция превышает 30%, безработица увеличилась в два раза, цены на энергоносители пробивают потолок. Что делать? Переключить внимание на другие вопросы. В Молдавии приняли изменение языка в официальных документах с молдавского на румынский. Политический трюк или ползучая оккупация?
Гибкость молдавской Конституции приобретает феноменальные формы, когда президентом страны является гражданка Румынии. Майя Санду вместе со своими согражданами из парламента Молдовы протащила в обход норм и правил изменения главного закона страны.
Игорь Додон, экс-президент Молдовы: Я не знаю, есть у них юристы в парламенте или нет, но что это незаконно, об этом говорят все, потому что есть процедура по смене Конституции. Для этого нужно, как минимум, чтоб была законодательная инициатива, ее нужно отправить в Конституционный суд, Конституционный суд 6 месяцев должен рассматривать, после этого она возвращается в парламент, в парламенте 67 голосов должны проголосовать. И только после этого считается, что изменения приняты в Конституцию. То, что они сегодня делают, это неграмотно.
Некомпетентность правящего класса проявляется абсолютно во всех сферах. Пришедшие к власти выходцы из западных НКО привычно занимаются только внутривидовой борьбой и криво-косо обслуживают чужие интересы. Результатом деятельности компрадорского правительства стал глубочайший экономический кризис и обнищание народа. В итоге Молдова уже несколько месяцев планомерно погружается в уличные протесты.
Не вопрос языка, а вопрос вообще политики нынешнего режима - партии ПАСС и нынешнего президента ведут Молдавию на всех скоростях просто к уничтожению государственности. Как это может произойти? Так как Молдавию они ведут к банкротству, а мы с вами прекрасно помним, как в начале 90-х братки приватизировали обанкротившиеся предприятия. Вот когда Молдавию они доведут до банкротства, ее может приобрести или присоединить к себе соседнее государство Румыния, которая, собственно говоря, не скрывает своих амбиций получить молдавскую землю, молдавскую территорию.
Молдова - это придумка советской пропаганды, а самих молдаван как народа и вовсе не существует. Всех этих людей уже давно преподносят как историческую ошибку, которая произошла с румынами. Официальный Бухарест не скупится на уничтожение молдавской идентичности. Продвижение нужной повестки щедро оплачивается через местные СМИ, лидеров мнений и НКО. Это, безусловно, дает свои результаты, и часть молдаван с большим удовольствием получают второе гражданство.
Майя Санду давно гражданин Румынии, то есть это свидетельствует о чем? О том, что Молдова воспринимается как нечто для этих людей второсортное, ненужное, а Румыния воспринимается как оплот, митрополия и так далее. То есть по большому счету Майя Санду и члены правительства, которые имеют румынское гражданство, являются лишь колониальными ставленниками румынского правительства, и это, конечно же, влияет. Никогда в жизни колониальные правители не пойдут против митрополии.
Среди ставленников клана Соросов по всему миру языковой вопрос является одной из проверенных технологий для создания управляемого хаоса. Глава семейства сегодня с гордостью заявляет о своем вкладе в ситуацию в Украине. Уничтожение национальной идентичности неминуемо сталкивается с сопротивлением. Молдавско-румынский языковой кейс не является чем-то новым.
Что касается языка, языковой проблемы в Молдове, это, что называется, история с бородой, а, собственно говоря, приднестровский конфликт… Когда-то вооруженные столкновения в Молдове начинались с этого, когда была дискуссия о языке во время принятия закона в советское время в 1989 году. Сейчас вот опять идет эта эскалация.
Играя на амбициях официального Бухареста по реанимации проекта "Великая Румыния", западные ястребы геополитики пытаются разжечь очередной региональный конфликт. Основная цель - рассеять внимание России по разным шахматным доскам.
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