Румыния не скрывает своих притязаний на молдавскую землю. Как это может произойти?

Игорь Додон, экс-президент Молдовы: Я не знаю, есть у них юристы в парламенте или нет, но что это незаконно, об этом говорят все, потому что есть процедура по смене Конституции. Для этого нужно, как минимум, чтоб была законодательная инициатива, ее нужно отправить в Конституционный суд, Конституционный суд 6 месяцев должен рассматривать, после этого она возвращается в парламент, в парламенте 67 голосов должны проголосовать. И только после этого считается, что изменения приняты в Конституцию. То, что они сегодня делают, это неграмотно.