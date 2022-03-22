Рунец: Беларусь справляется с давлением извне

Санкции - это дополнительный стимул для реализации импортозамещающих проектов и диверсификации экспортных потоков. Об этом заявила сенатор Совета Республики Национального собрания Беларуси Татьяна Рунец, отметив, что наша экономика не раз подвергалась вызовам извне, демонстрируя при этом устойчивость к внешним шокам.