ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Рунец: Беларусь справляется с давлением извне

Санкции - это дополнительный стимул для реализации импортозамещающих проектов и диверсификации экспортных потоков. Об этом заявила сенатор Совета Республики Национального собрания Беларуси Татьяна Рунец, отметив, что наша экономика не раз подвергалась вызовам извне, демонстрируя при этом устойчивость к внешним шокам.

Также сенатор добавила, что сегодня вся вертикаль власти работает с единой целью - минимизировать влияние санкций на белорусскую экономику, социальную сферу, повседневную жизнь граждан.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все