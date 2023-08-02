Рунец: Важно не просто услышать человека, а найти решение

У меня сын он с особенностями, у него есть проблемы с речью до сих пор, он учится в четвертом классе, у него также есть психологические проблемы, социализация прежде всего. В этом году мы посетили реабилитационный центр. И сегодня я сюда пришла по той причине что, мы столкнулись с проблемами. Я считаю, что центр должен быть более специализирован. Должен быть лучше, интереснее, должен быть по-другому устроен, должны быть лучшие условия для жизни детей, для взрослых, более расширенная интересная программа, более серьезные специалисты, и тогда это будет центр реабилитации.

Анна Матиевская, жительница г. Минска