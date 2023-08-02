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Рунец: Важно не просто услышать человека, а найти решение

В администрации Советского района Минска сегодня личный прием граждан провела председатель Постоянной комиссии Совета Республики Татьяна Рунец. По ее словам, важно не просто услышать человека, а найти решение.

Так, со своей просьбой обратилась семейная пара из Минска. Супруга была оформлена как индивидуальный предприниматель. 5 лет назад во время ухода в декретный отпуск написала заявление о приостановлении деятельности. В итоге бумаги утеряны, а семье выставили счет 7 тысяч рублей. Сенатор пообещала разобраться в ситуации.

Людей беспокоят не только частные проблемы. Анну Матиевскую волнует качество реабилитационных центров для детей с особенностями развития. Женщина столкнулась с проблемами в одном из таких - на берегу Нарочи.

У меня сын он с особенностями, у него есть проблемы с речью до сих пор, он учится в четвертом классе, у него также есть психологические проблемы, социализация прежде всего. В этом году мы посетили реабилитационный центр. И сегодня я сюда пришла по той причине что, мы столкнулись с проблемами. Я считаю, что центр должен быть более специализирован. Должен быть лучше, интереснее, должен быть по-другому устроен, должны быть лучшие условия для жизни детей, для взрослых, более расширенная интересная программа, более серьезные специалисты, и тогда это будет центр реабилитации.
Анна Матиевская, жительница г. Минска

Обращение взяли на контроль. Сразу на месте вопрос переадресовали в профильное ведомство. Специалисты Минздрава уверили - о проблемы знают. Уже разрабатывается проект по улучшению этого центра.

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