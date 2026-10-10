Руслан Есин рассказал о практических примерах сотрудничества Беларуси и Китая

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Вопросы регионального развития и межрегионального сотрудничества занимают особое место в отношениях Беларуси и Китая. О том, как политический регионализм помогает решать внутренние и внешние задачи, рассказал завкафедрой комплексного изучения КНР ФМО БГУ Руслан Есин в "Актуальном интервью".

Политический регионализм в современной политологии - явление, позволяющее решать многие внутренние и внешние задачи, а также быть индикатором общественного мнения. "Это понимание процессов, происходящих внутри страны. Для Беларуси это важно с точки зрения большого внимания развитию регионов, малым и средним городам. Так же происходит и в Китае. Большой акцент делается на получение менее развитыми провинциями дополнительного импульса и привлечение из густонаселенных пунктов людей в такие районы", - объяснить суть собеседник.

Руслан Есин

Для этого предусматриваются дополнительные стимулы - от жилья до дополнительных премий специалистам. Беларусь и Китай заинтересованы в развитии дальнейших отношений. Например, студенты и аспиранты из северных провинций Китая являются частыми партнерами в системе образования и науки.

К слову, Белорусская универсальная товарная биржа имеет прямые контакты с административным районом Внутренней Монголии (КНР) и активно с ней сотрудничает. "Это маленький пример работы экономики, наладившихся контактов и наличия интереса. Сегодня важно понимать материю межрегионального сотрудничества. Оно опирается на договоренности на высшем уровне, укрепляются межпарламентским взаимодействием и взаимодействием между Коммунистическими партиями Беларуси и Китая. Практическое взаимодействие идет по линии как государственных организаций, так и различных коммерческих компаний", - констатировал Руслан Есин.