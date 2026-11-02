Руслан Салей навсегда остался сыном Беларуси

2 ноября могло исполниться 52 года одному из выдающихся спортсменов в истории нашей страны, настоящему патриоту Беларуси и родного Минска и истинному капитану.

Руслан Салей ушел на взлете жизни, находясь на борту злополучного рейса из Ярославля вместе с командой "Локомотив" 15 лет назад. Не дожив до 37, Руслан своей игрой и отношением к делу оставил после себя память, которая жива до сих пор. Поэтому 24-й игровой номер Салея навсегда закреплен за ним в сборной Беларуси и на джерси под сводами "Минск-Арены", на которой он мечтал сыграть.

Брат Руслана Салея Вадим рассказал, что хоккеист до конца жизни оставался патриотом родного города. Он добавил, что Руслан до конца своих дней не брал ни американское гражданство, ни вид на жительство, и назвал его сыном Беларуси.

Руслан Салей - заслуженный мастер спорта Беларуси, капитан национальной сборной на легендарной Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, финалист Кубка Стэнли и трехкратный лучший хоккеист нашей страны.