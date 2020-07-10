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Руслан Алехно: Когда ты говоришь, что из Беларуси, сразу слышишь, что у нас красивая страна и хороший народ!
Руслан Алехно рассказал, как относятся к белорусам за рубежом и как оставаться патриотом вдалеке от родины. "Отношение к белорусскому народу, к стране ощущается за пределами. У нас гимн нашей страны начинается с каких слов? "Мы, белорусы – мирные люди". И когда ты говоришь, что из Беларуси, сразу – какая у вас страна, какая у вас красивая страна, какой у вас народ! Даже, остановившись, мне кто-то сказал: "В деревне попросишь попить – не воду вынесут, а молоко". Может быть, это и есть характер нашей страны".
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