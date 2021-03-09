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Руслан Алехно в студии проекта "Скажинемолчи"
"Артисты должны оставаться вне политики", - таким послевкусием августовских событий в стране в эфире "Беларусь 1" поделилсяРуслан Алехно. Исполнительстал гостем проекта"Скажинемолчи". Эстрадный вокалист и композитор, которому покорились конкурс "Народный артист",шоу "Один в один!",в основном работает на российских музыкальных площадках, однакос удовольствием возвращается на родину ради встреч с белорусской публикой.
В эфире "Беларусь 1" Руслан Алехно анонсировал и запуск кулинарного шоуна собственном YouTube-канале
Полная версия интервью доступна на нашем сайтеtvr.by. Также у проекта "Скажинемолчи" есть собственный телеграм. Там вы можете оставлять свои комментарии и предлагать новых героев проекта.
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