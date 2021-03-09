Руслан Алехно в студии проекта "Скажинемолчи"

"Артисты должны оставаться вне политики", - таким послевкусием августовских событий в стране в эфире "Беларусь 1" поделилсяРуслан Алехно. Исполнительстал гостем проекта"Скажинемолчи". Эстрадный вокалист и композитор, которому покорились конкурс "Народный артист",шоу "Один в один!",в основном работает на российских музыкальных площадках, однакос удовольствием возвращается на родину ради встреч с белорусской публикой.



