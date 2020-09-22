Руслан Бизяев: Стабильность - актив, который не купишь ни за какие деньги

Совсем иной импульс в действиях Запада по отношению к Беларуси. Нам активно навязывают революцию под разным соусом. Обещают много. И говорят, говорят, говорят. Но что в итоге? Свое мнение на этот счет высказал политический аналитик украинского Института политики Руслан Бизяев.









