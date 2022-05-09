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Руслан Чернецкий - о семейной драме военных лет и патриотическом воспитании нового поколения

Художественное кино о Великой Отечественной войне востребовано и в наше время, ведь новые документы и факты о подвиге советских войск вскрываются и сегодня. Актер театра и кино Руслан Чернецкий - о семейной драме военных лет и патриотическом воспитании нового поколения. Подробности смотрите в видео.

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