Художественное кино о Великой Отечественной войне востребовано и в наше время, ведь новые документы и факты о подвиге советских войск вскрываются и сегодня. Актер театра и кино Руслан Чернецкий - о семейной драме военных лет и патриотическом воспитании нового поколения. Подробности смотрите в видео.