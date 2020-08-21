Руслан Косыгин: Не может не тревожить военная активность вблизи белорусских границ

Объективно оценивая все то, что происходит, не может не тревожить военная активность на территории европейских стран, в том числе и вблизи белорусских границ. Нас пытаются убедить: никаких угроз нет, но факты говорят об обратном. Объективный взгляд на происходящее - от начальника главного управления Генштаба Вооруженных сил Беларуси Руслана Косыгина (подробнее в видео).