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Руслан Косыгин: Не может не тревожить военная активность вблизи белорусских границ

Объективно оценивая все то, что происходит, не может не тревожить военная активность на территории европейских стран, в том числе и вблизи белорусских границ. Нас пытаются убедить: никаких угроз нет, но факты говорят об обратном. Объективный взгляд на происходящее - от начальника главного управления Генштаба Вооруженных сил Беларуси Руслана Косыгина (подробнее в видео).

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