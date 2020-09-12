Руслан Панкратов: Западные страны пытаются придумать новые ходы по дестабилизации обстановки в нашей стране

Несмотря на то, что протестные движения в нашей стране пошли на убыль, техника "цветных революций" подразумевает несколько волн. И сейчас несогласные с суверенной политикой Беларуси западные страны пытаются придумать новые ходы по дестабилизации обстановки в нашей стране. Такое мнение в интервью Агентству теленовостей озвучил латвийский политик, глава партии "Действие" Руслан Панкратов.



