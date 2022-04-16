Руслан Пархамович: Белорусы начинают понимать, что за электродомами будущее

В 2021 году доведенный объем строительства электродомов превышен, построено порядка 167 тысяч квадратных метров такого жилья. Руслан Пархамович считает, что в текущем году будет выполнено больше. Люди начинают понимать, что за электродомами будущее, понимают, как этим нужно пользоваться во благо своему бюджету.



"Я убежден, что мы с лихвой выполним тот план, который ставили себе на пятилетку. Я живу в квартире, но, если у меня появится свой дом, то он будет строиться только с использованием тех материалов, которые позволят мне отапливать его только электричеством. Преимущество в таком отоплении налицо", - резюмировал министр.



Интервью с министром архитектуры и строительства Беларуси Русланом Пархамовичем в проекте "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.