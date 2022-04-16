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Руслан Пархамович: Темпы строительства коммерческого жилья будут снижаться
Коммерческое многоквартирное строительство на критическом пути. В основном такое строительство осуществляется с привлечением средств дольщиков и в условиях такого жесткого дефицита кредитных ресурсов, темпы такого строительства чуть-чуть будут понижаться.
"Учитывая то, что на сегодняшний день в РБ выдано более 100 тысяч земельных участков для индивидуального строительства жилья, я делаю большую ставку на то, что люди активно продолжают строить свое индивидуальное жилье. А раз эти 100 тысяч участков выданы, то их надо строить и вводить в эксплуатацию. Поэтому, я думаю, что удельный вес такого жилья резко увеличится в общем объеме. Поэтому основную ставку мы делаем на индивидуальное жилье", - подвел итог министри архитектуры и строительства.
Интервью с министром архитектуры и строительства Беларуси Русланом Пархамовичем в проекте "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.
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