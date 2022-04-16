Руслан Пархамович: За первый квартал 2022 года мы ввели в эксплуатацию более 1 млн квадратных метров жилья

"Министерство строительства демонстрирует неплохие результаты в текущем году. По первому кварталу мы должны ввести не менее 15 % от объема годового ввода. За первый квартал текущего года мы ввели более 1 млн квадратных метров жилья, что соответствует 25 % от этого показателя", -рассказал министр архитектуры и строительства Беларуси.



Что касается строительства жилья с господдержкой, то введено около 300 тыс. квадратных метров, это тоже около 25 % от общего годового объема ввода. Можно сказать, что пока показатели идут с превышением заданных параметров.



Интервью с министром архитектуры и строительства Беларуси Русланом Пархамовичем в проекте "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.