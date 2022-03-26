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Русофобия на государственном уровне: говорить на русском языке в Европе становится опасно
Театром абсурда можно назвать антироссийские настроения, которые возникли в современном мире. Эксперты высказываются жестче: это геноцид, когда тебе отказывают в элементарном только потому, что ты русский. И это то, что так активно подогревается в западных СМИ. Сегодня говорить на русском языке в Европе становится опасно. Дискриминации подвергаются даже те, кто уехал за рубеж после распада СССР и уже много лет живет и работает там. Дарья Белоусова-Петровская о русофобии на государственном уровне.
Более 10 лет Анна Байда живет с иммунным заболеванием. В народе его называют волчанкой. Это когда собственный организм начинает убивать свои же здоровые клетки. Чтобы процесс остановить, необходим специальный гормональный препарат. К сожалению, российские и индийские аналоги из-за индивидуальной особенности организма Анне не подходят. Для полноценной жизни нужен препарат финского производителя. У девушки есть международный рецепт, по которому друзья раньше без проблем покупали это лекарство в Европе. Но сейчас продавать его отказываются - не из-за отсутствия, а потому, что рецепт выписан для гражданина России.
Причем, это была не одна аптека, а несколько различных аптек. И люди в Финляндии просто отказываются продавать препарат, видя, что рецепт выдан российским медицинским учреждением, что это лекарство будет отправлено в Россию. Сначала это была паника, потому что кажется, что все мы люди, все мы одинаковы, у кого-то заболевание, которое не имеет отношения к национальной принадлежности. Потом это некая апатия и жалость к себе, потому что ты не можешь сейчас нормально функционировать без этих препаратов. Потом просто пытаешься с какой-то холодной головой найти способы решения.
Уполномоченная при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова мать и опекун 22 детей, 5 из которых кровные. По ее инициативе в стране работают несколько социальных проектов, которые помогают людям с ограниченными возможностями адаптироваться к самостоятельной жизни. Но сегодня ей пришлось встать на защиту русскоговорящих детей, которые живут и учатся за границей.
Я обратилась с официальным письмом к Верховному комиссару ООН по правам человека. Это было продиктовано сложившейся ситуацией. Мы видим, что травля детей стала масштабной, особенно в толерантной Европе.
Мария Львова-Белова привела пример: "Например, в Норвегии девочка была избита, когда разговаривала с мамой по телефону на русском языке. В шотландской школе девочку избивали на камеру, но она дала отпор. В ФБ размещено это видео. Самое ужасное, что дети - самая уязвимая категория. То, что происходит со взрослым человеком в плане дискриминации, ему в силу возраста можно это пережить, осмыслить, справиться с эмоциями, а у детей это все ложится тяжелым грузом, и не понятно, как это проявится в дальнейшем".
По словам экспертов, нарушения прав наших соотечественников сегодня носят массовый характер в США, Канаде, Австралии, Германии и странах Европы. Причем, чаще всего факты дискриминации происходят на бытовом уровне. Травле подвергаются дети, студенты, дипломаты, деятели культуры и спортсмены. Фактически речь идет о том, что русофобию разрешили на уровне государственной политики.
Хочу подчеркнуть, и это важно: это ведь не борьба Европы с российскими и белорусскими политиками, это борьба Европы с Россией и Беларусью, борьба с русской культурой, с русским языком. Кстати, жертвами становятся не только русские и белорусы, но и русские немцы, если они говорят на русском языке, даже украинцы, которые говорят на русском языке. Жертвами становятся люди, которые сделали свой выбор и уехали из России и Беларуси уже достаточно давно, [которые] несколько лет, а то и десятилетий живут на территории европейских стран, постарались интегрироваться в эту культуру. Но тем не менее они получают тот же ответ: вам здесь не место.
Чтобы защитить права русскоговорящего населения за границей, в Общественной палате России заработала горячая линия, а также был создан телеграм-канал "Релокейшен". Теперь каждый, кто столкнулся с дискриминацией по национальному признаку, может оставить там свою историю. Вся информация будет проверена, и пострадавшие получат правовую и юридическую помощь.
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