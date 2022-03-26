Русофобия на государственном уровне: говорить на русском языке в Европе становится опасно

Хочу подчеркнуть, и это важно: это ведь не борьба Европы с российскими и белорусскими политиками, это борьба Европы с Россией и Беларусью, борьба с русской культурой, с русским языком. Кстати, жертвами становятся не только русские и белорусы, но и русские немцы, если они говорят на русском языке, даже украинцы, которые говорят на русском языке. Жертвами становятся люди, которые сделали свой выбор и уехали из России и Беларуси уже достаточно давно, [которые] несколько лет, а то и десятилетий живут на территории европейских стран, постарались интегрироваться в эту культуру. Но тем не менее они получают тот же ответ: вам здесь не место.

Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета