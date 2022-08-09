Russia Today стал официальным партнером Белтелерадиокомпании

Западная методика и грязные способы манипулирования аудиторией всем известны: многочисленные беспардонные фейки, сфабрикованная пропаганда против тех, кто способен на независимое и правдивое мнение в защиту своих национальных суверенных интересов.



В сакционной войне, которую Запад развязал против всего остального мира, отдельным фронтом борьбы их технологи избрали информационное поле.



Расчет на лишение Беларуси и белорусов объективной информации о происходящем в разных уголках планеты не сработал. Наоборот- обернулся для ряда западных информагентств потерей взаимовыгодного сотрудничества. Своей недальновидной политикой они фактически отказались от возможности вести честный и открытый диалог в медиапространстве, теряя и грамотного объективного зрителя, и немалые деньги, не говоря уже об их авторитете. В отличие от наших проверенных надежных партнеров. Белтелерадиокомпания подписала договор о сотрудничестве по обмену материалами с известным международным телеканалом Russia Today.



К слову, предложения работать с главным медиахолдингом Беларуси поступают от десятков зарубежных медийных компаний, так что здоровая профессиональная альтернатива и достойный выбор всегда найдутся.



Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:

До этого, что касается новостного обмена, мы сотрудничали в том числе и с Европейским Вещательным Союзом. А теперь будем работать вместе с большими профессионалами. Тем более что те принципы, те стандарты, которыми руководствуется ЕВС, не соответствуют нашим представлениям, принципам и стандартам, например, что касаемо свободы слова. Это абсолютно политизированная, ангажированная, подконтрольная европейским властям организация. Думаю, все в этом убедились. Вот с кем они могут сотрудничать, как по мне - с Латвией, где уже штрафуют за просмотр некоторых телевизионных каналов. Это будет настоящее европейское партнерство.