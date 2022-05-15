Рустам Сагдуллаев: Мы не должны забывать историю, тем более ту войну, которая забрала столько жизней

Заслуженный артист Узбекистана Рустам Сагдуллаев в интервью программе "Главный эфир" рассказал, что его поколение не видело войну, они послевоенные, а дети, внуки, они вообще знают об этом только по кино, если видели.



"И вот это, это и надо преподносить, потому что это наша история была. Мы не должны забывать историю, тем более ту войну, на которой столько ушло жизней, чтобы мы с вами, наши внуки, дети жили вот так мирно", - подчеркнул артист.