Рутенко: Белорусские теннисисты ожидают официального решения CAS

Мы очень хорошо общались с господином Булатом, как отстранили наши страны. Он предлагал проводить за свой счет то количество турниров, которое сократилось в России и Беларуси, у себя в Казахстане. Причем готов был взять на себя расходы, также пригласить украинских спортсменов туда. Он как член совета директоров ITF, на мой взгляд, всячески работал в том направлении, чтобы продолжать развивать этот вид спорта замечательно. Ему отказали в этом праве и просто не дали проводить турниры, где наши дети могли бы принимать участие и не терять своих спортивных навыков, практику.

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации