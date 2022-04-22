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Рутенко: Будем отстаивать права белорусских теннисистов
Шквал эмоций вызвало отстранение белорусских и российских спортсменов от турнира серии Большого шлема - Уимблдон не имеет под собой никаких юридических оснований. На этом во время специального брифинга сделал акцент председатель Белорусской федерации тенниса Сергей Рутенко. Такое решение организаторов лондонского турнира идет вразрез со всеми существующими правилами и в очередной раз показывает, насколько спортивные соревнования зависимы от сугубо политических решений. Негативно на данное отстранение высказались и главные теннисные организации - WTA и ATP.
К сожалению, на сегодняшний день ситуация складывается так, что в принципе, принимая решения, они не опираются, к сожалению, ни на какие правила, законы, сугубо действуют по своим взглядам, усмотрениям, как они все видят эту ситуацию. Более того, с юридической точки зрения идет нарушение договоров, подписанных между организаторами Уимблдона и профессиональными организациями.
Также председатель Белорусской теннисной федерации напомнил, что в договоре четко написано, что спортсмены попадают на турнир исключительно по рейтингам.
"Соответственно, этот единственный критерий, который есть, он на сегодняшний день нашими спортсменами абсолютно был выполнен. Хотелось бы подчеркнуть, что мы сегодня действуем, если можно так оценить, в каком-то хаосе", - констатировал Сергей Рутенко. - Т.е., вот они так решили, а опираясь на какое положение, законы или правила, они даже не объясняют. Поэтому сложно, на самом деле сложно действовать в таких условиях".
Резко по данному поводу продолжают высказываться и именитые атлеты. Первыми действия организаторов осудили первая ракетка мира Новак Джокович и Мартина Навратилова - также легенда мирового тенниса. Этот список пополнила Билли Джин Кинг из США, добившаяся невероятных успехов в прошлом веке.
Один из главных принципов WTA заключался в том, что любая девочка в мире, если она достаточно хороша, может участвовать в соревнованиях. Я поддерживала этот принцип в 1973 году, поддерживаю и сейчас. Не могу поддержать отстранение кого бы то ни было от любого турнира просто из-за национальности этого человека. Теннис сильнее, когда мы держимся вместе.
Четвертая ракетка мира Арина Соболенко, экс-лидер планетарного табеля Виктория Азаренко и Александра Саснович все еще рассчитывают, что ситуацию удастся уладить до 27 июня.
Именно в этот день стартует Уимблдон. Федерация же сделает все возможное, чтобы ситуация разрешилась благоприятным образом.
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