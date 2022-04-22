Рутенко: Будем отстаивать права белорусских теннисистов

Один из главных принципов WTA заключался в том, что любая девочка в мире, если она достаточно хороша, может участвовать в соревнованиях. Я поддерживала этот принцип в 1973 году, поддерживаю и сейчас. Не могу поддержать отстранение кого бы то ни было от любого турнира просто из-за национальности этого человека. Теннис сильнее, когда мы держимся вместе.

Билли Джин Кинг, экс-теннисистка (США)